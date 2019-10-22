Dr.東：水療助SEN兒童改善動作協調　提升專注力

水療不但可以放鬆身心，更有助自閉症患者及肢體弱能人士改善動作協調。協康會物理治療師督導主任許鳯櫻表示，水的浮力、阻力及壓力，均可有效地幫助患者放鬆肌肉，改善動作協調。而患有自閉症、肢體弱能、早產、專注力不足/過度活躍，甚至是發展遲緩等有特殊教育需要兒童(SEN)，可以透過水療的特性和治療師設計的活動，提升其專注力、覺醒度、動作協調、和心肺功動等，幫助孩子與人建立關係，從而提升自信。

先天有肢體弱能、現年10歲的芊悠，由於關節及肌肉緊張，四肢出現水腫、控制身體活動對她而言十分吃力，其母史太太發現女兒愛在泳池玩水，於是嘗試有關訓練，發現在水中可以更輕易地幫助她活動，經過1年的課程後，芊悠的心肺功能明顯有所進步，促進了血液循環、亦令其長期緩慢的心跳加快。

至於患有自閉症、現年6歲的竣穎，由於整體發展緩慢，身體協調較弱，走路時容易跌倒，又因為怕水，每次洗頭皆會情緒失控，其母麥太表示，竣穎於參加了四個月的水療訓練後，由原來一碰到水就會喊，變到不停追問下次上課的時間，他亦逐漸適應在水中的感覺，身體平衡力、肌肉力量及情緒控制等皆大有改善。除家長照顧他的時候更加容易外，竣穎在課程中透過與其他小朋友的合作，亦增加他的社交能力和自信心。

課程現時獲得到贊助，患有自閉症或肢體弱能的兒童或青少年，如介乎2歲半至18歲，又屬低收入家庭，可用優惠價參與為期12節的課程，視乎家庭入息中位數而定；至於綜援家庭，更是費用全免。而患有自閉患、專注力不足/過度活躍症、或發展遲緩的青少年和兒童，如有經濟需要，亦可申請協康會的兒童訓練基金或其他資助。有興趣市民可在網上填寫報名表格，在完成資產審查及病情評估後，參與有關課程。

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