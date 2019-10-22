網民熱話：拖車超「貼地」　貨Van拖到出晒煙

客貨車被拖行時，一直冒出白煙，有網民笑稱是「傷上加傷」。（互聯網）

拖車拖到出晒煙，有冇可能發生？近日有拖車拖住一架貨Van在公路行駛，車尾竟出現大量白煙，原來並非車輛出現故障，而是貨車幾乎被貼地拖行。網民笑稱，「車主多得佢唔少」。

從網民Alan EMan Tang前日(20日)將片段上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。現場是荃灣路橋面往屯門方向，片段開始，一架白色拖車拖着一架深色貨Van在公路行駛，當時拖車車頂亮着黃燈警示，而貨Van右邊車尾位置有明顯的撞毀痕迹，車頂則亮着煞車燈。不過拖車司機疑將貨Van拖得「太貼地」，車身與路面磨擦下，導致出現大量白煙。

網民笑稱貨Van被拖完後，一定傷上加傷，亦有人估計貨Van可能拉上手掣被拖行，才磨擦出大量白煙。亦有人指拖車雖然「落咗轆」，「不過(車架)升得唔到夠高，車尾掂地」。

網民有話說：

Lam Tam：迫力燈仲着，會唔會仲有迫力拖住

Lok Chow：有火花，好似拉咗hand brake拖到着火

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：