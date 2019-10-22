修例風波：斥台拒收陳同佳匪夷所思　港府籲勿政治凌駕法治

因洗黑錢罪在囚的陳同佳(左)，將在明日刑滿出獄。

台灣殺人案疑犯港人陳同佳有意在明日(23日)出獄後往台灣自首，惟台方已明言拒絕他入境，並要求與港簽訂司法互助協定。署理行政長官張建宗今早(22日)在召開行政會議前表示，政府就事件的立場清晰，陳是自願前往台灣自首，並要求港府提供協助，故不存在坊間所謂的政治操作或「被自首」。張指出，台灣已向陳發出為期30年的通緝令，如犯人自首，台方即時接收才符合常理及國際做法，惟台方現時不接收通緝犯是匪夷所思、令人費解。

對於台灣方面要求香港司法互助，張建宗稱香港司法管轄權奉行屬地原則，不是香港境內發生的案件，香港法庭無法處理，故香港亦沒有角色與台灣進行司法互助，惟港府願意就事件提供協助，但要做得到才可以協助，而陳同佳在港只有洗黑錢的犯罪有證據，他亦因洗黑錢罪正在服刑。

張又指，希望台灣以理性及實事求是的態度處理事件，不要將簡單問題複雜化，更不應將政治凌駕法治及公義，強人所難。

被問到如果陳同佳在出獄後改變主意，決定不去台灣，政府會如何處理。張回應指，看過陳寫給特首的親筆信，認為陳自首的決定很清楚及很衷心，並指陳往台灣自首本身是一件小事，不應變成國際大事。

另外，張提到，保安局局長會在立法會恢復二讀《逃犯條例》修訂時，正式動議撤回條例，為爭議事項及條例草案畫上完整的句號，令爭議議題不復存在，希望公眾可以放心。