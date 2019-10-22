修例風波：張建宗指清真寺染藍不涉歧視　721事件報告會公開

警方周日(20日)出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車在尖沙咀驅趕示威者時，將藍色水劑噴射到九龍清真寺閘門、樓梯及扶手，特首林鄭月娥與警務處處長盧偉聰昨(21日)親自到清真寺致歉。署理行政長官張建宗今早(22日)表示，顏色水濺中清真寺的事件並不涉及任何歧視，為免港府尊重宗教自由有被誤解，特首親身到訪清真寺，希望社會和諧，而警方昨日亦在記者會向受影響的人及團體致以真誠歉意。被問到會否追究操作水炮車的警員，張指相信警方已得知何人操作，會有相關跟進行動。

元朗721暴力襲擊事件發生3個月，昨日再有市民發起靜坐及遊行示威。張認為，社會應該向前看，重申監警會將全面調查，冀公眾能給予時間及空間，希望年底有初步報告書，屆時亦會公開報告。

至於身兼行政會議成員的政制及內地事務局局長聶德權，被揭其家人在約1個月前購入2個位於深水埗區的住宅物業樓花，被質疑在施政報告公布樓市政策前率先入市，有利益衝突之嫌。聶事後解釋事件屬家人決定，他完全沒有參與，業權也由家人全部擁有。張建宗回應時表示，制度規定如官員存在利益衝突便須向政府申報，若過程無參與或不涉利益，便不一定要申報。