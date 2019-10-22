申訴署轟電動私家車政策不清　批環境局規劃差

香港推動電動私家車發展未如人意，申訴專員公署展開主動調查，發現環境局及環保署就電動私家車配套設施的規劃及安排有7個不足之處，包括未有清晰向公眾說明電動車政策轉變、充電設施數目不足、低估充電設施的需求、未有掌握其他非政府公眾停車場充電設施的使用數據、公眾停車場充電泊車位管理不善、未制訂明確的充電收費政策，以及缺乏其他長遠配套措施。

公署今指，當局一直未有清晰說明電動私家車政策轉變，政府於2009年推動電動私家車發展，但2016年後政府政策有顯著改變，改為推動電動公共交通工具，而最初的電動私家車首次登記稅寬免被削減，令電動私家車的增長大幅減少。政策文件上，環境局就將2020年的電動車30%使用率，由目標變成願景，但並無向市民解釋清楚。

此外，公私營停車場的電動車充電設施明顯不足。有私人屋苑居民指，安裝充電設施時遇到阻力，法團往往關注有否電力優惠及工程成本高昂。公署指，現時環境局已接納公署建議，宣布推出措施以鼓勵私人屋苑安裝相關設施。

公共停車場方面，有市民反映充電車位常被非電動車輛佔用而無法充電，公署亦留意到有關情況，建議政府探討方案去改善，如將充電設施安裝於停車場較遠位置；另公署指有理由相信，政府停車場的充電設施使用量的需求被低估。公署建議，政府應以身作則積極推動政府部門使用電動車、在政府部門及公營機構管轄的停車場增加充電設施，以及優化現行「電動車優先使用充電泊車位」措施等等。

公署又實地視察包括林士街、天星碼頭、長沙灣政府合署及荃灣停車場4個政府停車場。其中發現充電泊車位經常被非電動車佔用，建議這些電動車車位不要設在出入口及當眼處，令非電動車容易泊車及佔用車位。另外，公署又發現電動車充電後仍繼續佔用車位，而部分停車位指示充電位所在位置的標記或告示不清晰。