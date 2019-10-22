中大改良檢測法　助孕婦及早預防妊娠毒血症

愈來愈多女性遲婚生育，惟高齡產婦會增加患上妊娠毒血症風險。中大改良英國的「三重檢測方法」，新的篩查方法結合孕婦懷孕病史和特徵，並檢測孕婦平均動脈壓、子宮動脈搏動指數(UtA-PI)和血清胎盤生長因子(PIGF)，從而評估孕婦患早產妊娠毒血症的風險。此檢查方式比起傳統方法的檢查率提升一倍，能及早讓高危孕婦處方阿士匹靈，以降低妊娠毒血症的患病率，預計今年底在威院提供服務。

妊娠毒血症影響全球約2%至8%的孕婦，每年約有7.6萬名婦女和50萬名嬰兒因而死亡。傳統方法以懷孕20周後出現高血壓和蛋白尿診斷妊娠毒血症。此病可導致腎臟、肝臟和神經系統受損等嚴重疾病，亦可能導致嬰兒發育遲緩，甚至早產，而曾患病的婦女將來有心血管疾病的發病率亦會增加。

中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊表示，妊娠毒血症又稱子癇前症，多半數發生在懷孕20周後，如果孕婦出現高血壓、尿蛋白和水腫，千萬不能忽視。傳統的妊娠毒血症篩查方法是從孕婦特徵、病史中識別風險因素，篩查方法會參考美國婦產科學院(ACOG)和英國國家健康與照顧卓越研究院(NICE)的建議，若僅基於孕婦風險因素來預測早產妊娠毒血症，篩查的表現相當有限。

中大早年率領研究團隊與英國胎兒醫學基金會(FMF)合作開發另一種篩查早產妊娠毒血症方法，名為「FMF三重檢測」，並得到國際婦產科聯合會(FIGO)的認可。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤表示，其團隊在2016年至2018年進行一項前瞻性研究，改良FMF三重檢測令其更適用於亞洲婦女。她續指，該檢測方法同時以ACOG和NICE的篩查方法作比較，研究亞洲7個地區，約1.1萬名懷孕11至13周的單胎孕婦，結果顯示FMF三重檢測比起ACOG和NICE的檢查率提升一倍。