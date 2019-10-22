喬裝女子潛入泳池更衣室偷拍　銷售員判囚3個月

鐘錶銷售員男扮女裝潛入公眾泳池女更衣室，以手提電話錄影身旁數名正更衣的10至12歲女童，後被女泳客識破。他早前承認1項作出有違公德的行為罪，案件今(22日)在觀塘法院判刑。裁判官指法庭過去給予被告機會，但被告仍再三犯案，直斥被告：「你應知道你所作出的行為會對事主造成極大恐慌。」法庭考慮被告有重犯的可能，又患偷窺狂及易服癖等心理問題，終判處被告即時監禁3個月。

控罪指，22歲被告張文軒於今年9月11日，在將軍澳游泳池更衣室作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德罪，即喬裝女子進更衣室並用手提電話錄影女子裸體。辯方求情指，被告深知自己罹患心理問題，一直有求醫跟進，後因難以支付診金才停止就醫，現意識到過去的治療不足，承認會到香港善導會尋求相關的幫助。

裁判官稱，本案已是被告第3次干犯同類型案件，透露在被告首次犯案時，法庭以感化輕判，但被告仍再次犯事。裁判官又指，被告的心理報告評估其重犯的機會很大，反映他有偷窺狂及易服癖的心理問題，這正是法庭關注的地方。

裁判官考慮法庭過去給予被告機會，但看不到這些機會對被告有任何幫助，最後呼籲被告，「如果你有心的話，要定期看心理醫生」，最終裁定被告監禁3個月。