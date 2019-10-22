夥友打死越南漢　21歲火鍋店少東判囚5年

21歲火鍋店少東到夜店消遣期間有人爭執，他參與毆打一名越南籍男子阮文俊，阮最終傷重死亡。少東梁灝文本被控謀殺，他早前否認控罪，但承認誤殺，獲法官及律政司接納。案件今(22日)於高院判刑，法官判處被告監禁5年，並表明案情嚴重，且是一宗悲劇。

法官又指雖然被告有踢向死者，其攻擊不足以致命，但他確是與其他人一同襲擊死者，最終令他死亡，故被告仍需就事件負上責任。辯方求情時指，被告當時並無持武器襲擊死者，主要是踢死者下肢，該些襲擊不足以令死者致命，但被告亦明白因他有參與襲擊，故需就死者的死負上責任。辯方又指被告希望在此向死者的家人道歉。

法官指現時證供未能顯示為何會出現此次襲擊事件，而死者一夥人亦曾有多次與毒品有關的案底，但事件確令死者在毫無預兆下失去性命，而且當時他很年輕，只有31歲。

法官指被告一直在案發現場，且聽到其友人稱「打X死佢(死者)」後參與襲擊，亦見到死者頭部因被爆樽等受重創，仍然連同他人襲擊死者，故需為死者的死亡負上共同責任。法官又指年輕的被告出獄後仍可與家人團聚且有漫長的人生路，但死者卻要與親友陰陽相隔。法官最終以監禁7年半作量刑起點，在考慮被告認罪後最終判監5年。