與低智女3度非法性交囚18月　25歲臨記辯稱貪方便

25歲臨時演員去年參與拍攝電影時，認識1名患有精神問題且屬邊緣性智能的已婚女臨時演員，並在15小時內帶對方到陰暗位、男廁及賓館3度性交。男臨記事後被捕，稱「覺得X(女事主)腦袋及智商均有問題，貪方便，『搵X笨』」。他今(22日)於區院承認3項與精精神上無行為能力的人非法性交罪，被判囚18個月。

被告鄒文浩，承認於去年7月22至23日三度與女事主X(案發時26歲)非法性交。辯方求情指被告月入萬多港元，無固定居所，案發前與女朋友分手，一時衝動犯事，對此感後悔及不安，並覺傷害了事主。

法官指被告利用了X的智商不同於常人，而誘騙X與他發生性行為，法庭須判阻嚇性刑罰，以保障精神無行為能力人士不受剝削、利用及被佔便宜，最後將被告判囚。

案情指，X除智能屬邊緣性外，亦患有躁狂抑鬱症，被證實為精神上無行為能力人士，沒有能力獨立生活及保護自己免受利用。X與被告皆為臨時演員而認識。案發於去年7月22日晚上8時，兩人在啟德郵輪碼頭附近等候拍攝時，被告帶X到僻靜暗處，拉起X上衣捏X乳頭，並指會教導X，着X舔其下體，X照做。被告後又叫X向前傾，與之性交。

翌日早上6時許，兩人在拍攝後同乘巴士離開，並在九龍塘又一城落車。被告表示擔心X要如廁，X則問被告是否欲一同往殘廁，被告於是帶X到男廁，稱要罰X為他口交。一會後，X指寧願與被告性交，被告遂與X性交。被告及後又拿走X的八達通購買逾200港元物品。兩人其後又到深水埗一賓館性交，被告着X不要將事件告知其夫。惟X同日早上便致電告知丈夫「有人搞佢」，其夫非常憤怒着X報警，否則與X離婚。

被告在X講電話時離開，X情緒激動，又被賓館職員趕走，事情最終報警處理。被告被捕後，在警誡下稱曾向X指很久沒有性行為而有需要，其後因「一時興起」及有需要而與X發生第2次性交。而第3次性交，被告則指是X弄醒他及摸其下體，他在衝動下與X性交。