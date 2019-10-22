兩港鐵前職員涉盜3000張機鐵車票　首被告認罪還押候懲

2名前港鐵職員涉利用職務之便偷取近3000張機場快綫車票，案中45歲首被告陳煒雄今(22日)在東區裁判法院承認1項盜竊罪，43歲次被告賴凱明則否認1項盜竊罪。案發時2人皆是港鐵印務部職員，但2人否認串謀犯案，首被告今求情指願意償還全部71,900港元的涉案機鐵價款，裁判官下令將他還押至下月5日判刑，以索取背景報告，並強調很大機會判監，而不認罪的次被告則准保釋至12月16日受審。

首被告現承認於2014年11月25日至2015年1月2日期間，在港鐵香港站偷去719張機鐵車票；而次被告則否認於2014年12月3日至2015年1月2日期間，在港鐵香港站偷去2258張機鐵車票。

案情指，港鐵於2015年初發現大量機鐵車票的印刷及售出數量不符，經調查下懷疑與在印務部任職的首、次被告有關，即時將2人停職及報警求助，警方其後拘捕2名被告，但未能起回任何失竊車票，2人也否認串謀犯案。

首被告今透過律師求情指，事發後已離職，現時失業，靠妻子照顧，尚有年幼女兒，他2015年被捕，但今年始正式被落案控告，承受長期壓力，而他願意賠償港鐵損失，望獲輕判。