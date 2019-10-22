石棺案法醫指死者四肢分離　或由鈍物撞擊造成

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控一項謀殺罪，案件今(22日)在高院續審，控方今早傳召警員羅國祐作供。羅於2016年3月29日接報到涉案的荃灣灰窰角街DAN6工廈單位，負責取證物及劃草圖。他指在單位下層中央發現藏有死者屍體的石棺，被木板圍封，木板髹上綠油漆及以牛皮膠紙圍封，消防員撬起石棺，在其底下發現螺絲批及錘仔。羅又在單位內檢取鐵筆、行李箱、磚頭、粘有水泥的菜刀、針筒、麻繩、空氣清新劑、內有中藥的藥煲、英泥及電鑽等。

控方傳召法醫潘偉明作供，潘於警方發現屍體翌日凌晨到案發單位作屍檢。他發現屍體藏在水泥石棺內，屍身已腐爛且蜷曲如胎兒，死者左手搭胸，皮膚開始褪色，有軟組織流失，估計已死去數星期。

潘及後在葵涌公眾殮房驗屍，屍體頭頸被兩層膠袋包住，膠袋間置了樟腦丸，膠袋以幼尼龍繩圈住，兩層膠袋下再有枕頭套包裹死者頭部。死者右下肢在膝頭位分開，右上肢在手腕位置分開，左下肢在腳眼位置分開，左上肢在上臂中間位置分開。死者的胸、背及身體多處割傷，潘估計或由刀或菜刀等利器造成，死者的四肢分離，可能是由鈍物或硬物撞擊造成。

法醫作供期間向陪審團展示死者剖屍照，主控官特別提醒陪審團，照片可能令人不安。