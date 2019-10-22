政Whats噏：唔知禁蒙面法生效　梁志祥被寸爆

政府之前推出禁蒙面法，立法會審議禁蒙面法小組委員會今日(22日)第一次開會，開開吓大家因為保安局展示嘅相片開始嘈起上嚟，正當泛民話啲相片偏頗嘅時候，民建聯梁志祥就勸各位議員唔好再喺度糾結，要求快啲傾落去，話規例要係12月4日之前立法，唔係就會自動生效，點知一班泛民聽到即刻嚇一嚇。

梁就尷尬地話「如果我知道我唔會問啦，你哋呢班真係反應過敏。」主席黃定光(象哥)諗住打圓場叫議員稍安無躁，「梁議員唔知，我哋會話畀佢知」，梁再話「我問你哋都可以反應咁大嘅，咩事呀，係咪驚立得成呀？」陳淑莊質疑有議員唔做功課，居然連條例生效都唔知，話簡直係奇迹！陳再提醒佢要睇咗文件先好嚟，話「已經22號阿哥，生效咗十幾日喇，醒未？」

期間何君堯就話要畀市民知道有關事情同圖片，鄭松泰就一口認同，話如果下一張係佢同白衣人握手相就可以，跟住民主派議員就一齊追擊佢，郭家麒提到何君堯同黑社會握手時，何就嚴重抗議對方不斷話佢係黑社會，又話郭家麒「冇醫德」，結果民主派話番佢唔聽清楚，話佢同黑社會握手，冇話佢係黑社會，叫何唔好對號入座咁話。

黃碧雲就質問保安局局長李家超點解唔嚟，話要佢切腹引咎謝罪，死10次都唔夠之類，又叫象哥「傳召」李家超同律政司司長鄭若驊嚟接受質詢，大家忍唔住提佢話唔好話「傳召」，係「邀請」先啱。