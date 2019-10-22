每日一片：三面環車　私家車慘淪「夾心餅」

公路上「偷雞」貪方便，隨時累人累物。昨日就有一架電單車疑在公路上「偷雞」掉頭，拖累後方私家車急煞，結果有私家車疑不及反應，「kiss」車尾撞上前車。鐵騎則安然無恙，網民看過後狠批涉事鐵騎「累死人」。

有網民於Facebook群組「馬路的事討論區」發布有關影片，事發在昨日（21日）晚上6時16分。從短片中可見，原本路面行車正常，但前車突然亮起煞車燈號，又向左方切線，似乎正在閃避前方車輛。

當時片主身在後方，左線亦有一架貨車行駛，堵住前方私家車的「最後活路」，結果片主疑未即時減速，撞上前車車尾。事後片主繼續行駛，才發現原來最前方一輛電單車在公路上「偷雞」掉頭，結果導致後方車輛急煞，這才連累事主前方的私家車「三面環車」，如同「夾心餅」般。

貼文發出後，網民狠批鐵騎是「萬惡之源」，「捉X住佢打啦，呢啲XXX」；有人則指摘前車「最前已經着咗死火燈，唔Pass落去都算，仲要臨尾先抽頭…」，不過隨即遭人反駁：「佢就係怕畀人隊尾，似係片主見到煞車燈冇即刻煞，當然26要拉出嚟畀人打」；也有留言歸咎片主：「見到前車着brake燈仲要去」。