修例風波：政府掟20億元救市　運輸業補貼燃料停車場減租

因持續多月未止的反修例風波，嚴重打擊香港經濟，尤其旅遊、餐飲、零售等行業更是首當其衝。為紓緩受影響行業的經營困難，財政司司長陳茂波今午(22日)聯同商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆齊公布新一輪支援企業措施。

陳茂波表示，會向運輸業提供6個月燃料補貼，預料6.1萬名的士、小巴司機，及180間公共營辦商和13萬名商用車主受惠，涉及開支13.65億港元；另會一次性豁免商用船隻檢驗費，料6300艘船受惠，涉開支1650萬元。

政府產業的租金寬免亦擴闊，包括地政總署及康文署轄下的公眾停車場、超級市場、商店，康文署轄下的小食亭及餐廳等，租金減免6個月，本月1日起生效，涉及6億港元。

至於旅遊業相關措施方面，商經局會與旅遊業界商討後再公布，涉及開支20億港元，將會向立法會申請撥款。

陳帆指推出燃料補貼考慮到近期路面交通受到的干擾較大，令公共交通、商用車輛和船隻的收入下降。燃料補貼將分為三類，由於的士和紅色小巴司機多數並非車主，當局會補貼他們的石油氣開支，每公升寬免1港元；綠色小巴和專營巴士會以實報實銷，津貼他們三分一燃料開支；非專營巴士、商用車輛和船隻則獲一次5000港元補貼。

邱騰華稱旅遊業界於過去幾個月面對很大經營困難，其中今年7至8月旅客量已下跌30%至40%，至本月首15日更下挫一半。旅遊是人手密集行業，手停口停，故當局會與旅遊業議會及旅遊發展局商討，期望短期內推出支援方案，做到撐企業保就業。被問到會否資助港人外遊，邱稱需待與業界商討計劃，與兩個旅遊業機構商討希望動用現有資源，在今個財政年度推出措施。

陳茂波指，三輪紓困措施共涉及600多億港元，預料經濟提振力可提高2%，又坦言多項措施會令財赤機會增加，但政府財政實力穩健，可適時推出逆周期措施。他表示，相信立法會議員都會見到經濟下行的風險，呼籲議員讓措施順利出台。