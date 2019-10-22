中大生涉持鐵通襲警　官准保釋須守宵禁令

本周日(20日)的九龍遊行最終演變成警民衝突，2人涉嫌向警車投擲燃燒彈及以鐵通襲擊警員，被控有意圖而縱火、襲警及藏有攻擊性武器罪。2名被告分兩案處理，其中1名被告謝煒烙今(22日)在九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押至12月3日，以便警方進一步調查。被告准以5000港元保釋外出，但須每星期到警署報到，並遵守宵禁令和不得離港令。而另一被告鄺文浚因留院治療，准延至10月25日出庭。

控罪指，21歲中大學生被告謝煒烙於今年10月20日，在旺角亞皆老街與旺角道之間的塘尾道襲擊執行職務的警務人員，即警長X。另於上址管有攻擊性武器，即2塊磚頭，意圖將其用作非法用途使用。據了解，事發當晚，警方在旺角街頭清理示威者築下的路障時，被告手持鐵通並跑近警員，以揮擊其中1位警員。警員以圓盾擋格之際，其肩部扭傷。

另1名缺席的20歲被告鄺文浚，報稱是裝修工人，他被控於今年10月20日，在九龍旺角道與彌敦道交界無合法辯解而用火損毀1輛警車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，並罔顧警員X的生命會否因而受到傷害。

辯方提出兩項爭議點，指被告在警署內被迫戴上裝備拍照，認為此舉不妥，有自招之罪之嫌，並爭議衣服是否屬於被告。另一點則是不認同警方把控罪書中的涉案警員的名字匿名，要求控方提供資料以解釋匿名的需要。裁判官應辯方要求，下令控方凖備支持匿名的理據。