9月通脹微降至3.2%　豬價昂貴食品通脹高企

政府統計處今(22日)公布今年9月份的消費物價指數，與一年前同月比較上升3.2%，較2019年8月份的相應升幅3.5%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2019年9月的按年升幅(即基本通脹率)亦為3.2%，較今年8月(3.4%)為低。9月升幅放緩主要是由於去年9月上調公營房屋租金的影響消失和新鮮蔬菜價格下跌所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年9月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)上升13.1%、住屋上升3.2%、雜項物品上升3.2%、雜項服務上升2.6%、外出用膳上升2.1%和交通上升2.1%。另一方面，綜合消費物價指數在今年9月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌5.6%、衣履下跌1.8%、耐用物品下跌1.7%和煙酒下跌0.9%。

政府發言人表示，9月的基本消費物價通脹率輕微下降至3.2%，由於去年同月上調公營房屋租金的影響開始消散。雖然食品通脹因為豬肉價格高昂而維持高企，但消費物價指數其他主要組成項目的價格壓力仍然大致溫和。

展望將來，隨着本地經濟狀況欠佳及進口通脹進一步緩和，整體價格壓力應維持受控。不過，受新鮮豬肉供應情況的影響，通脹率可能在短期內仍然會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。