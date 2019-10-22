修例風波：黎智英又唱衰香港　公然邀美議員向港府施壓

美國眾議院早前通過《香港人權及民主法案》，但仍需待參議院審議及表決，並提交總統簽署才正式成為法律。被內地官媒狠批為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英近日再到美國「唱衰香港」，更與4名美國參議員會面。黎坦言希望對方可以持續為香港發聲，並透過政治表述甚至行動向港府施壓。黎的言行等同公然勾結外國勢力干預香港事務，有時事評論員指，黎「唱衰香港」的行為作用有限，只是將其小丑嘴臉暴露人前。

有「漢奸黎」之稱的黎智英近日赴美，黎與美國4名參議員會面後表示，會面期間主要談及香港最新形勢，又指對方關注香港暴力升級問題，並希望可維持在「唔好咁暴力情形下抗爭」。黎又表示，曾叫參議員要多作呼籲，讓年輕示威者在面對警暴問題時，不會感到孤單。

黎又稱，美方支援香港主要是因為反修訂《逃犯條例》運動反映中美價值衝突，直言認為反修例事件亦是美方的事的一部分，並非只是香港，美方支持香港，等同支持美方立場。

時事評論員陳雲生表示，中美貿易談判下美方不會讓香港及中國好過，香港暴亂已持續超過4個月，現今資訊流通，香港發生的暴亂情況在外國亦有報道，近來外國亦有暴動事件，可見外國警方亦鎮壓示威者，故黎智英赴美「唱衰香港」的做法其實作用有限，只是把其小丑嘴臉暴露人前。陳又指，黎的行為等同勾結外國勢力，讓外國干預香港事務，認為出賣國家民族的人不會有好日子過，而黎「比吳三桂更卑鄙」。