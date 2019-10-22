海上污染演習　南丫島海面模擬運油船漏油

油污應變小組清理溢漏在海面的油污，政府飛行服務隊及其他應變小組到場。

多個政府部門今早(22日)在南丫島西海面舉行周年海上污染事故聯合演習，測試政府部門在香港水域內發生溢油及溢漏有毒有害物質事故時的應變能力，演習模擬一艘本地運油船和一艘貨櫃船相撞，導致燃油從運油船上溢漏，以及三個載有白磷的貨櫃墮海。油污應變小組到場清理溢漏在海面的油污，消防處及其他應變小組到場，在需要時控制及處理有可能洩漏的有毒有害物質，以免威脅附近環境和設施。

聯合演習由海事處及環境保護署統籌，參與政府部門及機構包括消防處、政府飛行服務隊、警務處、政府化驗所及民眾安全服務隊，及多間油公司及一間由它們合組的污染控制公司。

在模擬油污事故發生後，運油船在南丫島下尾灣海面拋錨，救險隊伍轉卸損毀船艙的燃油和堵塞漏油裂縫，從源頭堵截燃油溢漏。油污清理隊伍架設圍油欄把運油船包圍，並用圍油欄在運油船附近架設海上屏障，防止油污擴散。

演習亦展示清污船隻和政府飛行服務隊直升機以水模擬向漂散在海面的油污噴灑化油劑，以及使用油污回收機和其他設備等。同時，岸灘清理隊伍在屬非憲報公布泳灘的南丫島大灣肚進行清理岸灘油污的演練。