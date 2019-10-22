台陸委會：要求港府同意檢警赴港押解陳同佳

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯港人陳同佳早前表示，願在周三（23日）刑滿出獄後去台灣自首。台灣陸委會周二（22日）下午5時召開記者會。

陸委會指出，周二下午已透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，函中內容稱，鑑於香港政府以各種政治理由，推拖為香港市民聲張正義的責任，台方選擇在執行期滿之前，要求港府同意台灣明日派檢警赴港押解嫌犯。

對於陳同佳明天出獄，發言人指希望港方符合早前承諾，提供合法協助並予以正面回應；同時希望港方展示誠意與台方合作，順利讓台警帶回嫌犯，勿讓通緝犯逍遙法外，台將會積極彰顯台灣的司法管轄權。另指出台刑事警察局與香港警方一直維持訊息聯繫，港警亦聲稱會提供合法協助。

發言人又指，對於台港合作，雙方須務實處理。雙方仍缺乏司法互助機制，令雙方居民人身安全欠缺全面保障。台方已提出訴求，不想有法律空窗期，讓疑犯逍遙法外。惟港府未具體說明，如何將犯罪人員實際上送赴台灣。

發言人補充，希望港府就台方在2018年3月16日和4月26日，所提的刑事司法互助請求書中的請求事項及相關在港卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，提供予台方的赴港人員攜帶返台。