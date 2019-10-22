研究指學校流感疫苗外展接種率高　有效減學生染病

流感季節將至，香港大學今日(22日)發表一項研究有關小學外展流感疫苗接種計劃的成效，發現有參與外展接種計劃的學校，校內學生的流感針接種比率高達69.2%，比起沒有參加的學校，學生接種率僅得34.3%。研究團隊認為外展接種計劃可增加學生接種率，估計擴展至幼兒園後，接種率同樣可由現時的約40%提高至70%。

港大兒童及青少年科學系的研究團隊於去年流感高鋒期間作問卷調查，比較有及沒有參加學校外展流感接種計劃學校的流感疫苗接種率、疑似流感徵狀的發生率以及疫苗預防的成效。團隊向10間參加計劃的小學(共3522名學生)及沒有參加的小學(共1738名學生)派發問卷，詢問孩子及其家庭成員在去年秋季是否接種流感疫苗。問卷還收集兒童有否疑似流感徵狀、經醫生確診患上流感以及缺課日數等。

結果又顯示，有接種疫苗的學生中有疑似流感徵狀為7.7%，亦低於未有接種疫苗的學生的14.1%。研究團隊認為，外展接種計劃可提高校內學生接種比率。現時學校外展計劃在幼兒園只是先導計劃，未有擴展至全港幼兒園，團隊希望全面擴展，讓更多學童接種。