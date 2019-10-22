修例風波：的士業轟紓困措施小恩小惠　嘆生意減半

政府公布運輸業界紓困措施，包括為的士和紅色小巴司機提供石油氣開支補貼，每公升寬免1港元；綠色小巴和專營巴士實報實銷，津貼三分之一燃料開支，非專營巴士、商用車輛和船隻獲一次5000港元補貼。

任職的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠認為幫助不大，他指石油氣每公升約2元多，政府補貼約三分之一，但司機每更入氣只約20至30公升，「即一更都係補貼廿幾蚊，幫到一支旗，小恩小惠」。他又指由6月反修例風暴至今，的士司機營業額減少4至5成，每更少收200至300港元，不少司機被迫轉行，他建議政府為的士業界提供港珠澳大橋特別配額，讓的士業界可有更多長途客生意，及將的士禁區上客的限制取消。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華認為措施有一定幫助，小巴司機每更約可獲100港元補貼，他指出近月示威時常有堵路，港島區駱克道、旺角金雞廣場、弼街等小巴路線經常突然封路，未能開車，估計生意平均少4成。他希望政府可將「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」逐步擴展至紅色小巴。