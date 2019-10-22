香港街馬如期明年1月跑　成首個經東隧賽事

社企「全城街馬」將於明年1月12日舉行「香港街馬2020」慈善跑，當中32.195公里賽事將途經長2.2公里的東區海底隧道，亦是東隧自1989年通車以來首次成為跑步賽事路徑。對於近日多項體育盛事取消，主辦方指未有考慮因近月的示威活動取消賽事，更指在不犯法的前提下，不會阻止跑手穿黑衣及戴面罩參賽。

賽事分為32.195公里及10公里，將繼續貫徹「食玩跑」特色，特設各式補給打氣站，如沿途提供特色美食、不同團體的表演為跑手打氣等，現正接受公眾報名。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，未有特別針對修例風波而制訂應變措施，指素來辦賽事皆做好準備，隨機應變。被問到若有人穿黑衣、蒙面或高舉標語參賽，主辦方會否阻止，梁指若參賽者未有危及其他跑手安危及作違法行為，均不會阻止，一切以合法為基礎。

現年18歲、就讀中五的黃曉彤將參與10公里賽事，她曾輟學一年，為求職養活自己，不惜盜用他人身份，終被判入女童院，其後她重返校園，立志成為專業跑手，數年間屢次獲獎。她希望可在明年賽事再創佳績，突破自我。