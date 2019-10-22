政Whats噏：工務人事選主席　恐即上演拉布戰

盧偉國和周浩鼎捱得過選舉程序，仍有一整年時間要對抗拉布。

立法會財務委員會轄下設兩個小組委員會，分別係人事編制小組委員會同工務小組委員會，而立法會拉布已成常態，同審批撥款有關嘅呢兩個小組自然不能幸免。呢兩個小組將喺聽日(22日)舉行首次會議選舉正副主席工作，呢場拉布戲碼99%提早上演。

今年泛民同建制關係較以往緊張，未有如往年復會前商討各個事務委員會正副主席人選，導致多個事務委員會選舉競爭激烈，泛民互相提名自己人拉布，曾經出現20多人爭主席位嘅大混戰，連建制派都無晒符，只能等時間過。最離譜就有財會花近10小時先選到主席，亦都為選舉副主席開過一次為時2小時特別會議，但都係煲無米粥。

工務小組同人事編制小組都係財會根據立法會《議事規則》成立，以協助審核政府提交嘅公共工程開支同政府有關更改公務員編制嘅建議，聽日將會召開首次會議，會議時間有45分鐘，只得選舉正副主席一項議程。不過，呢兩個小組與財會息息相關，可以開一次會就完成選舉正副主席嘅機會微乎其微，已有泛民明言聽日點都會拉下布喇！

另外，建制派喺議會人數佔優，今個立法年度就拎咗唔少正、副主席位置，部分更係踢走泛民，好似公務員及資助機構員工事務委員會、衞生事務委員會。不過，據悉建制派無意喺兩個小組拎晒正、副主席，工務小組過去3年都係由議員盧偉國同莫乃光做正副主席，預料今年維持做法，唔會阻止泛民任副主席。

至於人事編制小組方面，今屆立法會首兩年就由議員葉劉淑儀同楊岳橋分別擔任正副主席，但議員周浩鼎上年踢走咗後者任副主席，正副主席均由建制擔任。然而，葉劉今年率先轉換跑道改任教育事務委員會主席，所以人事編制小組主席一職料落入周浩鼎手中，而空出嘅副主席位置，建制派就無意搵人填補，好大機會畀番泛民出任，但無論結果如何，建制派都預咗聽日又要面對拉布。

其實拉布情況早就蔓延到兩個小組上，先會令到政府撥款申請大塞車，所以不論邊個出任兩個小組嘅主席，捱得過選舉程序後，仲有一整年時間要對抗拉布。