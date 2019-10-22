政府唧牙膏式資助旅行社捱轟　業界促止亂治本

港府不平亂僅推百港元人頭費資助旅遊業！受反修例風波影響，訪港旅客出現斷崖式急跌，令旅遊業界處於水深火熱之中。據悉港府明日(23日)將宣布資助全港旅行社，規定入境團旅行社每名訪港旅客資助120港元；出境團旅行社每名旅客資助約100港元，兩者均以500個名額為資助上限，最高資助額約6萬港元。業界批評資助金額連小恩小惠也談不上，「要業界吃1日飯，餓6日」，批評振興旅遊業力度完全不足。業界代表認為港府應先止亂才是治本之法，否則數百港元的補貼根本難有成效。

反修例風波自6月爆發以來，訪港旅客不斷下跌，由7月份按年下跌約3成，至本月首15日進一步下跌至一半；同時，港人因社會嚴重撕裂而無心外遊消費，外遊印花稅按年跌幅亦逾3成。由於出入境客量表現插水，連累不少導遊、領隊要放無薪假，業界充斥一片愁雲慘霧。

據知，政府曾研究多個方案協助業界暫時渡過難關，惟因新撥款要經立法會審批，遠水救不了近火，只能在現有資源上再調配，政府想到推百港元人頭費資助業界。每間入境團旅行社吸納一名訪港旅客可獲120港元資助，但資助上限500人。出境旅行社亦有相若資助，惟資助額可能減少至約100港元，上限同樣為500人。

旅行社可於下月中至明年3月底提出申請，按目前全港約有1750間旅行社計算，每間最多獲6萬元，估計涉款約1億港元。不過，由於不少並非活躍的旅行社，最終需動用的資助款額或較少。

香港入境團旅行社協會主席吳光偉指，以每團30名旅客計，500個旅客名額即約16團，以旅行社過往接團的數目比較，可謂相差「十萬九千里」，資助額完全彌補不了業界近數月的損失。他希望資助不設上限，並簡化申請手續。

「有資助補貼總好過無！是否足夠，見仁見智。」香港旅行社東主協會會長葉慶寧認為真正要幫助到業界，先要令旅客覺得香港安全才會來港，否則即使政府再補貼多數百港元，也吸引不到旅客來港。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，獎勵旅遊對入境旅遊有一定幫助，業界可與內地合作推介香港遊。旅議會初步統計9月外遊印花收入跌3成，反映港人外遊意欲低，政府的措施有助刺激旅遊，紓緩業界的壓力。今年底旅行社埋數結賬，若目前亂局仍未能平息，中小型的旅行社可能會倒閉或裁員，目前業界只能開源節流，艱苦經營。