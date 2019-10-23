修例風波：台檢警赴港押解陳同佳　港府指跨境執法不能接受

對於台灣政府10月22日表示希望派員來港，將出獄後的台灣殺人案陳姓疑犯押解到台灣，港府周三凌晨發表聲明，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

台灣執法當局在香港沒有執法權。陳姓疑犯是台灣通緝犯，今次是自願到台灣自首。他出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施。他可在自己選擇的人的陪同下赴台，台方在他抵埗後可將他拘捕。台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。既然陳自願自首，何來逃亡滅證之嫌？

殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣。台灣對本土殺人罪行絕對有司法管轄權。陳既然自首，台方應先接收他，然後主動對他訊問、蒐證、起訴。在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，根據程序處理。

對於台方提出以司法協助來處理陳案，特區政府認為只屬借口，與自願自首無關。過往台方也與其他未有司法協助的地方處理過相類似個案。陳今次自願自首，又是台方的通緝人士，可以完全在司法協助以外處理。港方提供協助，是基於陳的要求，也必須在台方尊重港方的法律及制度下進行。

對於台方強調港方可以處理陳姓疑犯的案件，港府並不同意，同時多次重申香港律政司已就台灣殺人案充分及全面地考慮了警方的調查及全部所得證據，在香港只有足夠證據控告陳姓疑犯清洗黑錢罪，沒有足夠證據控告他其他罪行，包括企圖謀殺或所謂「蓄意計劃殺人罪」。任意要求檢察機關在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴，既不負責任，也不符合秉行公義的原則。港府這個立場清晰，並始終如一。

過去1年多，港方多次表明樂意向台提供合法可行協助，以便台方調查台灣殺人案。港府更在今年3月正式向台方提出派代表團到台磋商殺人案的協作安排，但不獲正面回應。對台方至今仍然堅持香港無意受理，這不反映事實，港府對此表示失望。

港府強烈反對台方妄指陳姓疑犯自願自首有政治圖謀。由始至終，特區政府皆盡力為受害者伸張正義，也認為陳姓疑犯今次頓悟，決定自願到台，可令公義得以彰顯。特區政府相信若台方真心秉持公義，應務實處理，不要將事情複雜化，案件希望可以有所進展。