女士經常節食減肥少運動　易患骨質疏鬆症

經常節食減肥但少運動的女士們，小心苗條身材換來不堪一擊的骨骼。骨質疏鬆症近年有年輕化趨勢，除了因為都市人高鹽多油的不良飲食習慣，不少女性經常節食，但卻鮮少做運動或曬太陽，令骨質加快流失，未到50歲已有骨質疏鬆。有骨科醫生指骨質疏鬆症猶如無色無味的慢性毒藥，無明顯症狀，呼籲勿年老才「臨急抱佛腳」，年輕就要開始補骨健骼。

本港接近一成人口有骨質疏鬆症，50歲以上是高危，每3位女性就有1因骨質疏鬆導致骨折，男性則每5個有1個。仁安醫院急症科顧問醫生何健基表示，骨質疏鬆的患者骨質密度流失，最常引致骨折，例如腰椎骨折或髖部骨折，簡單的日常生活動作都可誘使骨折發生，例如提重物、彎腰，甚至是咳嗽或打噴嚏。近5成骨折患者需長者依賴他人照顧，骨折後1年內的死亡率更可高達3成7。

仁安醫院最近為參與健康講座的600名50歲以上人士檢測骨質密度，發現近半參加者的骨與密度偏低，當中2成人經進一步檢查後確診患上骨質疏鬆症。該院骨科顧問醫生吳乙新表示，骨質疏鬆無明顯症狀，難以察覺，往往待年齡大、骨質流失嚴重甚至骨折才警覺。體重過輕、吸煙、飲酒、缺乏運動、飲食高鹽多油或長期服類固醇的人，都是高危一族。近年愈來愈多女性為減肥而節食，但缺乏運動，甚至怕曬而未能從陽光中吸收足夠維他命D，令患者有年輕化趨勢。

50多歲的刁女士健康良好，今年初參加一個有關骨質疏鬆的健康講座後，發現自己屬於高危一族，包括年紀大、骨架小及早停經，因此檢查骨質密度，結果診斷出骨質疏鬆，目前需接受鈣及維他命D補充劑紓緩骨質問題。吳乙新指骨質流失無症狀，建議年長人士要檢查密度，亦要預防勝於治療，除了均衡飲食，吸收足夠維他命D及鈣質，每周至少有3日要做運動，每次最少30分鐘，長者可選擇急步行、游水或跳舞。