修例風波：陳同佳今早獲釋 網民擬組團接監

台灣殺人案疑犯陳同佳今早刑滿出獄，雖然陳早前已表明會到台灣自首，但仍有網民發起「萬人組團接陳同佳放監」，計劃到壁屋懲教所外等候。早前勸服陳赴台自首的香港聖公會教省秘書長管浩鳴透露，他今早會到院所外接監，相信陳的家人亦會在場；對於有人發起「接監」活動，管亦表示「冇得驚咁多」。懲教署回覆查詢時表示，為保障個人私隱，該署不會評論個別個案。

據了解，陳同佳刑滿前夕，懲教院所職員有繼續留意陳的行動，但未有就陳今早放監而增加保安準備。倘若有人發起「接監」活動而引起混亂，院所最終會報警求助。管浩鳴則表示，即使陳同佳重獲自由，亦難以跟從原來計劃赴台，他坦言至今仍未有下一步打算；至於尋求港府協助方面，管浩鳴透露，之前已去信港府，未有其他跟進。

港男陳同佳涉嫌於去年二月在台灣殺害女友後返港，並處理女友的財物，他在香港被控四項洗黑錢和三項屬交替控罪的盜竊罪，高等法院經審訊後，裁定陳四項洗黑錢罪名成立。陳早前亦在警誡下承認，因女友懷有胎兒非他所出，激動下將女友殺害，他後來拿了死者的銀行卡提取款項。