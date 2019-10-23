修例風波：台警無權在港執法 議員憂開壞先例

就台灣陸委會要求港府同意讓台警今日來港押解陳同佳，多名立法會議員均指陸委會的要求有問題、行不通，目的是想令特區政府尷尬，若台灣警方以遊客身份來港工作，更是違反入境條例，又指押解疑犯應基於司法互助的形式進行，台方無權在港押解疑犯。

曾任保安局局長的立法會議員葉劉淑儀認為，台灣陸委會的要求有問題，是想令特區政府尷尬。她指，台灣與香港沒有司法互助，而陳同佳獲釋後屬自由人，香港警方對他亦沒有執法權，只能靠陳自願到台灣自首，認為只要台方容許陳入境，就處理到他在台灣涉嫌殺人的案件，不必來港搜證及押解疑犯。

被問到如果台灣警方以遊客身份來港，陪同陳到台灣是否可行，葉劉淑儀稱，遊客在香港境內工作是違反入境條例，但若雙方自行相約在禁區內見面，就是另一回事。

立法會議員梁美芬亦認為，陸委會的要求行不通，指台方在港無權押解疑犯，而且押解疑犯要基於司法互助形式進行，特區政府不應開先例。

立法會議員涂謹申指，前日到台灣了解事件，認為即使港府在法律上控告陳同佳其他罪名有局限，都應主動與台方討論案件，讓台方掌握更多證據。他同意今次事件牽涉重大司法公義問題，呼籲香港警方向台方提供有力證據，批評政府隔空與台對話，無助彰顯司法公義。

署理行政長官張建宗昨日出席行政會議前，重申陳同佳是自願赴台自首，事件不涉政治操作。他指，台灣已向陳發出為期三十年的通緝令，如果台方現時不接收通緝犯，是「匪夷所思、令人費解」。張稱，香港司法管轄權奉行屬地原則，不是香港境內發生的案件，香港法庭無法處理，故香港亦無角色與台灣進行司法互助，惟港府願意就事件提供協助。

他指事件涉及重大司法公義，呼籲台灣當局以理性及實事求是的態度處理事件，不要將簡單問題複雜化，更不應將政治凌駕法治及公義，強人所難。

律政司發言人重申，任何人在香港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋放，政府並無法律依據可將釋囚任意繼續拘留，香港是一個法治社會，政府部門必須依法執行職務，不能隨意行使職權把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義，而犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯，斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義及極不負責任做法，亦有違法治精神。