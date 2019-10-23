東方日報A1：殺人疑兇放監　再掀政治爭拗

觸發香港政府修訂《逃犯條例》原因之一的台灣殺人案港人疑犯陳同佳，今日在香港刑滿出獄，但台灣的移民署早前明確表示拒絕讓陳同佳入境投案，雙方一度就司法管轄權陷入僵持。惟台灣的陸委會昨日突然改變態度，指已致函港府，要求港府同意台方檢警今日赴港押送陳同佳返台，並提供相關協助。

台陸委會副主席邱垂正、內政部政務次長陳宗彥及法務部常務次長張斗輝，昨日傍晚召開臨時記者會。邱表示，港府以各種政治理由，推拖為香港市民伸張正義的責任，台方一直苦等港方正面回應，但無下文。為實現司法正義，台方當日下午已透過既有管道致函港方，希望港方依先前公開承諾提供協助，就台方去年三月十六日和四月二十六日所提出的刑事司法互助請求書中的請求事項，把認罪書及庭訊口供等，提供予台方赴港人員攜帶返台；台方亦希望港方協助赴港人員確認犯嫌身份及帶回，勿使重犯逍遙法外。

邱指出，本案台港均有管轄權，基於審理便利性應由港府優先審理。台方會透過正式的司法互助方式處理案件，沒有拒收問題，台方從未放棄管轄權，絕不卸責。台方願提供相關證據，供港方審理；港府有無管轄權一事，應由香港法院裁定，並對港方仍無意受理感到遺憾。邱垂正昨晚十時半再召開記者會，指發函逾七小時仍未獲港府回應，陸委會呼籲港府要負起責任，積極處理。他指，陳出獄後有逃亡串證、湮滅證據的可能，被害者家屬更是情何以堪，傷害永難平復。邱籲港府深思，若導致這些後果，港府需負全責。

台灣的蔡英文總統表示，台方不樂見港府拒絕行使管轄權，以及拒為受害者討回公道的態度。她希望港府負起責任，提供必要協助，讓司法機關掌握充分證據，完整確認法律責任，還受害的港人公道。行政院長蘇貞昌表示，中國大陸企圖把陳同佳送來台灣合理化修例，強調不會上當，希望不要藉此案政治操作。

高雄市長韓國瑜稱，士林地檢署對陳發出通緝令，但台灣政府卻不接受他來投案。換句話說將來外國人在台殺人放火，卻無引渡，台方就一點辦法都沒有，這定必讓台灣人憤怒。台北市長柯文哲亦對蔡英文政府拒收陳的做法感不解，指選舉令大家都抓狂發瘋。

馬英九前總統批評蔡英文重視選舉計算，勝於人權保障和正義伸張，放棄台灣的司法管轄權，強調當局應讓陳同佳赴台自首，又指人命關天，應還死者和家屬一個公道。國民黨主席吳敦義指出，他在任行政院長期間，與大陸簽訂兩岸罪犯處理條例，最基本的原則是屬人屬地。

台移民署資料顯示，陳同佳及勸說他投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，已標記為「不核發登機證」，無法循一般程序來台。而管浩鳴被指是北京市政協，若他要入台須到台灣香港辦事處申請，並通過陸委會等國安單位審查，他至今未提出申請，陸委會亦不同意他們以落地簽及網簽的方式入境。若陳同佳搭乘非台灣航空公司班機入台，或以非正式管道入台，將會被捕。

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