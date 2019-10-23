綠色先鋒：超市走塑　最着數

環保組織日前邀請法國及本地「無塑」商店的創辦人交流心得，並設立流動街站推廣有關理念。

超級市場貨物包羅萬有，而且方便選購，成為不少人生活中必不可少的物資補充站。然而，林林總總貨品外層總不難發現過量包裝，如膠盒、果網、保鮮紙及紙盒等，購買後隨即丟棄，造成浪費。售賣沒有包裝貨品的概念並非空中樓閣，外國有不少超市標榜沒有用多餘包裝包裹貨物，有環保組織日前邀請法國「無塑超市」創辦人來港分享心得，並設立流動街站推廣有關理念。

據環保組織綠色和平過去收集的數據顯示，84%超市貨品被包裹即棄塑膠包裝，其中超過一半是由超市自行加上，這些包裝部分為防止貨物損毀，但更多只為加強外觀提升購買欲。不過，零包裝商店是否可行？來自法國的無塑超市老闆Didier給予肯定的答案。

Didier現時擁有超過50間無塑超市，絕大多數在法國土本開設。他解釋，店內與其他超市一樣售賣不同商品，日用品、食品及酒等應有盡有，惟貨品均沒有多餘包裝，為減少製造垃圾，超市更鼓勵消費者自備購物袋和食物盒等盛載貨品。這樣的做法會否「趕客」？Didier稱不會，並指隨着環保意識愈來愈高，當地人對無塑超市愈來愈支持。他又認為港人已對環保生活做好準備，只要有政策及商戶配合，本港有望成為環保城市。

綠色和平除邀請Didier分享外，日前亦出動一輛改裝為「流動裸買店」的貨車以展示無塑超市運作。流動裸買店上放滿各式無包裝食物，如水果放置木箱、意大利粉盛於透明樽內等，讓人可隨心意按量選購。雖然裸買店只作展示、並非真正營業，但綠色和平會派人向參觀者發問有關塑膠污染的問題，答對便可獲得新鮮檸檬，自備容器者亦可獲贈香茅蚊怕水，參觀者仍可滿載而歸。

綠色和平項目主任陳可淳表示，流動裸買店由上月起於全港各區展示，展示期至11月中。她指本港並非沒有無塑超市，但數量不多，將來希望有連鎖超市參與「走塑」行列，相信比普羅大眾自發減廢來得更有成效。

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