探射燈：暴徒拆欄毀交通燈　害慘失明人

反修例示威衝突引致部分路面設施被破壞，危及過路的傷殘人士。不少行人過路燈及發聲裝置損毀至今，有失明人士指因安全島欄杆被拆去，險直衝馬路；有輪椅使用者因港鐵站升降機遭破壞停用，要繞道往另一個港鐵站。關注團體指傷殘人士近期減少出行，促盡快復修。

深水埗南昌街與荔枝角道交界的十字路口，分段式過路處安全島旁的欄杆被拆去，只留下一支支鐵柱，患有視網膜退化病變而完全失明的譚先生解釋，近日全港多處欄杆被拆毀，部分以紅色膠帶臨時圍起，即使盲人手杖觸碰不到，行近仍會感覺受阻，但部分卻未見圍封，只有空空的鐵枝，對失明人士而言危機重重。他坦言，近月甚少外出，港鐵偶然封站，馬路行人過路燈失靈，他已至少2個星期沒探望父親。

居於筲箕灣的輪椅使用者馮先生亦指，以往花約15分鐘坐電動輪椅到最近的西灣河港鐵站，但近月該站接駁大堂的升降機損壞，馮需多花10分鐘前往筲箕灣站，有時欲轉乘巴士，卻曾等1小時仍未能上車。他指外出前要仔細審視路線，亦要提早出門，坦言身邊的殘障朋友亦感不便，取消大部分活動。

不少行人過路燈失靈、發聲裝置損毀，至今仍未修復。失明人士協進會會長莊陳有指，交通燈損壞致失明人士過馬路時會較危險，若市民在街上遇到失明人士可主動詢問，若他們需要協助時，可借一隻手肘給他們捉着並引領到安全位置。

堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴亦稱，殘疾人士除外出不便，更有生命之虞，而無法出行會令他們失去融入社會的權利，該會正與運輸署及港鐵協調，盼加快修復必要的傷健設施，亦採取臨時措施避免造成危險。

港鐵發言人指，過去數月公眾活動期間，大量車站設施被破壞，包括無障礙設施，工程人員每日在服務結束後會檢查及盡力復修。運輸署發言人指，行人欄杆並非專為引導視障人士的交通設施，署方正檢視各損毀地點，要求路政署優先在有道路安全需要的地點裝回欄杆，再按交通管理需要陸續裝回或移除欄杆。路政署正跟進復修，亦在有待復修的位置繫上膠帶作警示。

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