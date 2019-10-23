網民熱話：入錯停車場？　貨車司機被嘲「天才」

入錯停車場，有無可能發生？近日有貨車司機誤闖不符合其車高度的停車場，更出入口不分，貨車駛至停車場門口的出口位置，欲駛進停車場，才發現「唔夠位」入，如被「卡住」在停車場門口，場面尷尬，事後更有網民嘲諷司機「真係天才」。

從網民RyAn Lo在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的照片所見，地點發生在新蒲崗爵祿街一個大廈停車場。一部5.5噸的藍色貨車駛至停車場門口，但卻未能駛進。從照片所見，司機是在現場標示着「Exit Only」的位置駛入停車場，但受高度限制，貨車根本「唔夠位」駛入，結果只是部分車頭僅僅「夠過」，並緊貼停車場門口頂部。

另外，貨車車尾位置掛上「P牌」，相信是由一名新手貨車司機駕駛。東網記者向大廈停車場管理處查詢，得知停車場只設私家車及貨Van泊位。

事件惹來網民發貼嘲笑：「有個天才係窿就入」。亦有網民質疑貨車司機「個牌執返嚟㗎？」、「點解弱智都考到牌」。有網民揶揄司機是「高手」，甚至表示「依家興攬炒」。有人則建議司機駛入時「睇吓夠唔夠高啦」。

網民有話說：

Stanley Chung：寫住exit都入人後門，好痛㗎喎

Lai Tim Fat：真正世界級

BuBu Ting：真係咁想泊

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