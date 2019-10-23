修例風波：台內政部否認限制入境　指陳同佳仍有方式赴台

台灣殺人案疑犯港人陳同佳周三（23日）刑滿出獄，早前表明會到台灣自首，但台灣的移民署表示已管制陳和牧師管浩鳴入境台灣。台灣的內政部周三上午表示，台方並無限制陳同佳入境，必須掌握陳的行蹤，他仍有其他方式申請入境台灣。

內政部政務次長陳宗彥指，台方必須掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與預定陪同人員註記禁止網上簽證，必須親身到櫃位申請落地簽證。他又強調，如果陳真心要到台灣接受法律制裁，仍有方式可以申請入境。他認為，陳同佳出獄後是否赴台自首，一直都是港府片面宣稱，從未告知陳同佳將會如何到台灣，台北政府仍在持續了解及準備就緒，一切依照法定程序辦理。

陸委會亦發聲明回應，指摘港府公然主張讓疑犯陳同佳自行乘飛機前往台灣，無視同機乘客安全，只為達成讓疑犯「自首」的政治目的及安排，做法令人匪夷所思。陸委會又指，台灣法律下陳同佳正被通緝，即不符合自首條件，惟港府一廂情願以自首方式處理，敦促港方熟讀並尊重台方法律制度，勿混淆視聽。

陸委會回應港府聲明中提到，港方於今年3月曾派員赴台處理陳同佳案件。台方已於去年3度提出3次司法互助請求，今年亦多次透過雙方既有渠道呼籲合作，反指港方沒有對此回應。陸委會又指，台方派檢警赴港帶疑犯返台，是請港府同意，共同配合執法，反斥港府所稱不尊重香港管轄權的說法是不知所云。