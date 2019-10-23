修例風波：蓬佩奧批華在香港議題上食言　美方要確保中國守諾

美國國務卿蓬佩奧周二（22日）在一個會議上，批評中國以高壓及貪腐的手段治國，大規模逼害新疆維吾爾人。他指摘中國在香港及南海問題上不守承諾，又暗諷近日NBA捲入香港修例風波一事。

在華盛頓出席智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的年度總裁俱樂部會議，蓬佩奧大談美國價值，強調特朗普政府努力彰顯追求民主自由的決心，中國與美國價值觀成了最大對比。他指摘，中國圖輸出與美國完全相反的意識形態，影響美企的言論自由與運作，其中一個例子就是NBA近日在香港議題上的表態。

蓬佩奧批評：「中國以高壓及貪腐方式治國，對美國來說，在一些有歧見的議題上發聲，現在更顯得重要，必須說出事實。我們顯然已取代NBA，扮演向中國說真話的角色。」他認為，自已在擔任眾議員時，看不透中國崛起威脅美國利益價值，也做不夠。他又以科技巨企華為為例，指歐洲等開始明白其更大更深層次的風險。

蓬佩奧在另一個平台受訪時，再批評中國在香港議題上食言，他們要確保中國守諾；又指中國不守承諾把南海軍事化，在新疆更從事大規模的人權逼害。