修例風波：轟政府紓困措施離地　2成酒吧明年恐結業

反修例風波持續，餐飲業大受打擊。香港酒吧業協會副主席錢雋永今(23日)在記者會指，受到近兩星期港鐵提早在晚上10時暫停服務，令不少酒吧生意都大大減少。

當中商業區酒吧生意比以往再下跌1成，住宅區酒吧生意則維持跌幅約2成。他續指，酒吧一般只有2至3成利潤，目前的跌幅已經是「蝕入肉」。他預計，若再跌1至2成生意，就會出現裁員潮，如情況持續至明年1月，預計有2成酒吧會結業。

他稱，在最艱難的時候，財政司司長不但鼓勵港人出外旅遊消費，其紓困措施更對業界毫無幫助。他直言：「依家中小企面對的問題係好大鑊，但目前公布的紓困措施是不合格！財政司司長雖然有心做，但完全係離晒地。」他同時建議：「財爺唔好浪費時間做無謂事，呼籲業主減租，簡直是天方夜譚，與其在辦公室諗方法，不如落地視察。」

對於商務及經濟發展局局長邱騰華推出的「旅行社現金計劃」，他更坦言：「好離譜！係本末倒置同愚蠢嘅行為，資助市民出外消費都唔幫香港本地餐飲業，等政府救不如自己救自己！」他期望政府能提供1至2成的租金津貼，幫補業界。

而有見及此，協會將成為帶頭者，推出4招自救措施。第一，提供免費穿梭巴士服務往來商業區(包括旺角、尖沙咀及銅鑼灣)，於晚上接載客人離開；第二，為酒吧宣傳便提供免費化妝，目前更已有過百間酒吧參與；第三，個別酒吧將在萬聖節當日提供半價優惠；第四，憑萬聖節當日在酒吧消費的單據換取禮品如免費電影門票。至於免費服務及最新優惠詳情則可瀏覽協會官方手機應用程式「酒吧地圖BARMAP」。

另外在銅鑼灣經營酒吧的黃先生指，對萬聖節的營業額亦不抱期望，預計會比去年同期下跌1至2成生意，只希望能在當晚維持5位數字的營業額。他預計10月及11月處於淡季，生意額會下跌3成。若情況繼續，就會考慮減少兼職員工的工作時數，達致開源節流。