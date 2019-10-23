修例風波：對陳同佳自首諸多限制　李家超斥台阻撓圖卸責港府

觸發港府修訂《逃犯條例》原因之一的台灣殺人案港人疑犯陳同佳，今(23日)刑滿出獄。保安局局長李家超表示，陳出獄後已表示願到台灣自首，但台方因政治考量而諸多阻撓及限制，還將責任及圖謀推卸予港府，台方不斷改變立場，先是說要作入境管制，而今則稱沒作入境限制，又曾要求港府非法地在陳刑滿後將他扣押，亦要求港府明知沒足夠證據而起訴他在台灣涉嫌殺人，指摘台方的言論不負責任，違反秉承公義的做法，若今次事件不能秉承公義，台灣政府要負上全部責任。

李續指，台方稱希望派員來港，將陳押解到台灣，這是極不尊重香港司法管轄權，且做法不能接受，目前港府無權向陳採取強制性措施，但指陳可選擇陪同他的人往台灣自首，期望台方履行公義和司法責任，讓陳到台灣自首。

李透露，陳有表示對自身安全有憂慮，警方經考慮其要求及作評估後，正採取適當措施；李又表示，以他所知，台灣目前沒有執法人員在香港，若然有相關人士，他會先釐清他們是以甚麼身份來港。他強調任何執法人員來港執法都是不可能，港府在陳寫信予特首之前，都無參與陳自首方面的事。