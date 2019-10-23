議員批屯門南延線歎慢板　政府指正檢視港鐵建議書

政府早前曾提出《鐵路發展策略2014》項目，建議推展包括屯門南延線的7個新鐵路項目。運輸及房屋局局長陳帆今早(23日)在立法會上回應議員質詢時提到，對於有報道關於屯門南延線車站位置和融資安排，澄清政府沒有透過任何渠道或人士，發放關於屯門南延線的資料，又指有關工作仍在進行中，目前未有任何條件透露更多資料，以免引起不必要的揣測或誤會。

提出質詢的議員梁志祥表示，政府內部是否於年初已作相關研究，認為政府內部早已有研究，報道並非空穴來風。他又指，有關鐵路計劃仍未有進展，批評政府歎慢板，關注是由港鐵還是另覓公司處理。

陳帆表示，在規劃屯門南延線時須考慮走線對居民的影響，有鑑於房屋供應緊張，政府正就此檢視港鐵公司所提交的建議書，經審視後計劃於未來一年要求港鐵就屯門南延線開展詳細計劃工作。他又指，由於發展計劃當中涉及新元素，需要仔細考慮到當區市民的需要、基礎建設的急切性等。

他又指，屯門南延線項目可能連接中部水域人工島相關部分鐵路段，會要求港鐵在屯門南延線項目中預留接駁位置，供日後作轉乘和相關接駁用途，並指中部水域人工島相關鐵路連接落成後，或會改變屯門南延線乘客的出行習慣，例如部分西鐵線乘客會分流到人工島相關鐵路，但整體而言是不會影響屯門南延線的時間表。