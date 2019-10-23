政府空置車位資訊仍非實時　議員批不符市民期望

議員批評政府流動應用程式向市民發放空置泊車位資訊仍非實時。

香港泊車位嚴重不足，有立法會議員提出口頭質詢，關注使用流動應用程式向市民發放空置泊車位資訊，批評資訊並非實時，亦未有涵蓋商業公眾停車場。議員姚思榮指出，運輸署的流動應用程式「香港出行易」資訊不是實時，亦沒有專門顯示充電泊車位的情況，認為有關計劃要提升該應用程式，增加充電泊車位的供應資訊，以方便電動車司機。

議員柯創盛直言，發放空置泊車位實時資訊已經要求多年，批評政府仍然停留在與其他部門協調、研究等階段，形容做法「龜縮」，與市民期望有落差。柯續指，現時不少商用車輛泊車位不足，冀當局能夠提供協助。

運輸及房屋局局長陳帆表示，政府於去年7月推出「香港出行易」整合其他有關公共交通及駕駛資訊的程式，作一站式發放資訊，截至今年9月底已提供涉53,500個泊車位資訊。

陳續稱，政府產業署、房屋署及康文署訂立合約時加入新規定，要求停車場營辦商發放空置泊車資訊，隨着合約逐步更新，預料未來3至4年內會全面發放。至於非政府停車場，地政總署於去年年中起，在新訂立的私人短期租約收費停車場租約中，規定必須提供空置泊車位數據，料未來提供數據的短期租約停車場數目會持續增加。