每日一片：校巴逆線爬頭炒車　轉彎司機成箭靶？

有時交通意外可能是不止一個人犯錯所造成，誰是「罪魁禍首」，往往引起一番議論。近日網上就流傳一段短片，有司機駕車企圖越過對行線駛入停車場時，遇上突然從後衝前逆線爬頭的校巴，最終兩車發生碰撞，不過網民對於意外元兇卻反應兩極，更引起一場激辯。

現場是深水埗南昌邨，事發於上周四(17日)中午。網民Wayne Lee昨日(22日)將車Cam片上載於Facebook群組「馬路的事討論區」，並貼文稱：「成車小朋友，真係要揸到咁狼死爬頭」，矛頭直指校巴司機。片段開始，事主駕車駛至南昌邨對出時停下，準備慢駛右轉至屋邨停車場，正當車頭越路中央虛線時，一架學校中型校巴突然加速逆線駛至，結果兩車發生碰撞，並發出一陣撞擊聲，校巴見發生意外，隨時停車善後。

不過這宗意外卻令網民議論紛紛，有人認為事主責無旁貸，「你轉彎有冇打燈先？」事主亦隨即現身回應「有打右燈」，不過繼續有網民質疑，「就算隔籬逆線，轉彎都要望鏡，你唔望死幾次都唔夠！」亦有人認為事主轉彎時偷位的動作令人誤會是想停車，才引發意外。不過亦有人同意校巴司機揸車狼死，「一個衰心急，一個衰唔睇鏡，打和啦！」