修例風波：示威衝突逾4個月　投訴警察課共收813宗投訴

反修例風波引致持續逾4個月的警民衝突。保安局指截至本月14日，投訴警察課共收到813宗與相關公眾活動有關的投訴，投訴警察課已成立一支特別隊伍專責處理相關投訴，而當中的成員無參與有關公眾活動的執勤工作，以確保有關投訴能得到妥善處理。

立法會議員莫乃光及尹兆堅分別就6月10日至12日金鐘一帶的衝突向政府作書面提問，其中莫質疑警務人員對大批市民截停搜身但無表明理據，又關注有記者被警務人員截查和粗暴驅趕。尹則指有市民投訴警務人員把和平示威的市民及記者視作恐怖分子，施以不必要武力。

保安局局長李家超書面回覆時指，警方6月10日凌晨在立法會綜合大樓一帶的非法集結檢獲鎅刀、萬用刀及打火機等危險品，故評估11日及12日的公眾集會有相對高安全風險，警方有責任採取適當行動，截停搜查是因應當時環境及情況下的判斷而作出，非針對特定類別或行業人士。

李續指，6月12日部分示威者以暴力衝擊警方防線及襲警，行為危險甚至可致命，警方現場指揮官遂按專業判斷決定使用所需武力驅散人群及控制場面。他重申，港府從無為當日金鐘一帶發生的事件作「暴動」定性，政府已多次解釋，警方當時只是用「暴動」形容當日下午立法會示威區那些在前線用自製武器去攻擊警務人員的行為。

截至本月14日，投訴警察課共收到813宗與修例相關公眾活動有關的投訴。另外，該課並就6月12日行動收到27宗由一個記者組織轉介的投訴。被問及被投訴警務人員會否調離前線崗位，李指警方不評論個別正由投訴警察課跟進的投訴。

監警會已決定就6月9日起發生的大型公眾活動及警方採取的相應行動作審視，並分階段向公眾公布工作進展，該會會在切實可行範圍內，在6個月內，就6月9日至7月2日期間發生的大型公眾活動，公布第一個階段性報告。