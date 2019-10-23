修例風波：議員轟港府隔空罵戰　終令公義不能彰顯

觸發修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳今(23日)獲釋，有立法會議員藉有關移交港人的口頭質詢問及該案的處理方法，批評港府做法如同隔空罵戰，最終只會令公義不能彰顯及解決問題。

議員莫乃光指出，有關口頭質詢早在6月提出，到今日才在立法會會議上發問，感覺恍如隔世。莫稱，全城關注港府如何處理及移交疑犯，希望公義得到彰義之餘，疑犯可有公平審訴及人權保障，強調港府不能置身事外，詢問港府能否與台灣商談解決方案，而非如同隔空罵戰，最終只會令公義無法彰顯，更是拖延問題。

議員范國威批評，港府只想靠疑犯投案當作解決問題，但又未有向台灣提供口供、認罪書等資料，或令台灣未能有足夠證據作穩妥審訊，強調港府於事件中有角色但未有履行，批評有政治操作的正是港府。議員郭家麒表示，事件演變成政治事件，而令香港置於水深火熱中的，正是保安局局長李家超及特首林鄭月娥。

李家超反駁指，議員發言令他聯想起台灣發言人的說法，他強調港府願意提供符合香港法律及程序的證據予台方，反問為何一名被通緝人士欲自首，竟然有如此多障礙，如果是從政治操作及節外生枝的角度行事，不能伸張正義的責任當然在有關政府。

李續指，按常理，執法部門希望盡快拘捕通緝犯，從而向其問話、索取證據，而且自首人士或可以提供證物，反問港府還能從中提供甚麼協助。