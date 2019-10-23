旺角示威者破壞店舖　運輸工趁亂偷3手機囚3月

本周日(20日)的九龍遊行中有示威者破壞店舖，一名運輸工人「趁火打劫」，竄入旺角的一間手機專門店並盜去3部手提電話。後被人發現，遭人以索帶綑綁手腳在街上。運輸工被控一項盜竊罪，案件今(23日)在西九龍裁判法院提堂，被告承認控罪，裁判官提出疑問指被告進入被破壞店舖盜竊，當時商品散落一地，是否如同有人拾取街上被遺留的財物。惟控方不認同，因被告所竊的手機不是散落在地上，而是放於士多房內。法庭終判被告即時監禁3個月。

控罪指，38歲的被告鄧忠濠於今年10月20日，在旺角彌敦道601號創興廣場地下的香港小米之家內，盜竊3部小米手機。案情指，當天有激進示威者破壞小米之家，後有示威者看見被告在小米的士多房內盜竊手機，遂把他綑綁在街上。至晚上近7時，警員為被告鬆綁，被告自招因貪心才偷竊。事後，小米職員提供店舖閉路電視，顯示當天曾有3人進入士多房盜竊，其中1人的衣著與被告落案時的衣著吻合。

辯方希望法庭能寬大處理，指被告主動認罪，所竊物品亦已起回。裁判官指，沒有證據顯示被告涉及破壞店舖的活動和有預謀犯案，形容被告是看見店舖被毀，財物散落一地才進內盜竊，此情況類似「有財物被遺留在街上，無人看管下，有人乘機取去」。惟控方不同意，指本案顯然不屬「拾遺不報」。

經辯方確認案情，被告所竊的手機不是散落在地上，而是安放於士多房內。裁判官考慮被告雖不涉及破壞店舖的活動，惟他乘機進入士多房盜竊，所偷手機亦非散落在地，判他即時監禁3個月。