公眾街市空置率高達70%　食環署增特遣隊管理

公眾街市空置率高企為人詬病。在新界西及離島區的公眾街市中，去年及今年均有3個食物環境衞生署街市空置率高於30%。該署表示，為針對經營欠積極攤檔加強執管行動，已增設特遣隊以協助分區街市執管工作。由2018年1月至2019年9月，該署就經營欠積極攤檔共發出1643個口頭警告及1884封警告信，並有61個街市攤檔因而被終止租約。

去年的新界西及離島區的公眾街市中，葵涌大圓街熟食市場、元朗同益街市、葵涌嘉定熟食市場的空置率分別為70%、59%、40%，當中因地理位置不佳的大圓街熟食市場已於今年關閉，該市場關閉前共20個攤檔中有14檔屬空置。至於今年元朗同益街市、葵涌嘉定熟食市場及洪水橋臨時街市分別以59%、40%及30%空置率名列「三甲」，如元朗同益街市的446個攤檔之中就有265檔空置。

食環署解釋，元朗同益街市有天花滲水問題，基於公眾安全理由將同益街市地下及一樓的空置攤檔凍結，以便維修時安置受影響租戶。洪水橋臨時街市同樣有空置攤檔遭凍結，用以進行整合工程。食環署自2005年起已在所有街市攤檔租約實施1項劃一條款，規定承租人除獲政府書面同意外，否則不得在1個公曆月內停止或暫停經營攤檔7天或以上。