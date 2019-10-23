兩電批4600宗上網電價申請 審批需時2至3周

兩家電力公司推出上網電價計劃，截至今年9月底共批出近4600宗申請，其中逾8成半宗數系統發電容量為10千瓦或以下。另外，機電工程署今年3月推出「採電學社」計劃，為合資格學校及福利機構安裝小型可再生能源系統，計劃首兩輪共接獲210份申請，首批系統已於本月初陸續落成，該署計劃明年第一季接受下一輪申請。

環境局回應立法會議員提問，指截至上月底，中電接獲超過5200宗上網電價申請，兩電合共批出近4600宗申請，尚有約600宗仍未審批或未能獲批，兩電平均需要2至3星期審批申請。

至於獲批4600宗申請中，近4000宗系統發電容量為10千瓦或以下，約600宗為10千瓦以上及200千瓦或以下，僅5宗為200千瓦以上。中電有400宗獲批出低於所申請的發電容量，有關個案多位於較偏遠地點，中電無法批出高於該處所能承載的發電容量，但稱中電會因應客戶需要增加電網容量或進行強化工程。

該局續稱，上網電價水平每年根據各相關因素調整，局方調整上網電價時，除考慮對電費的影響外，亦會為投資可再生能源提供足夠經濟誘因，該局會在本年底公布明年電費檢討結果時，一併公布檢討上網電價水平的結果。