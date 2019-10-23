大涌橋路5年逾250宗車禍　優化「孭仔燈」改善

沙田大涌橋路過去5年多發生逾250宗交通意外，導致400多人傷亡。相關路段過去被人批評因有「孭仔燈」，易令司機看錯交通燈燈號釀禍。政府將於今明兩年分階段完成優化交通燈位置工程，但認為相關路段的現時車速限制合適，毋須收緊。

運輸及房屋局局長陳帆今日書面答覆立法會議員易志明的提問，指沙田大涌橋路介乎獅子山隧道公路與石門交匯處的路段，由2014年1月至今年9月，共發生253宗交通意外，今年首9個月已有53宗意外，多於去年全年43宗，增幅23%。歷年意外導致3人死，40人重傷及396人輕傷；肇事車輛多為私家車及公共巴士。

有指該路段的「孭仔燈」是禍因，陳帆表示，大涌橋路的交通意外成因包括司機「不專注駕駛」、「不遵照交通燈號指示」及「不小心切線」等；運輸署正優化相關路段的個別交通燈位置，特別是「孭仔燈」，以令燈號指示更清晰，預計今年至明年分階段完成。

至於該路段的車速限制，陳帆指運輸署去年曾檢討，考慮到道路設計行車速度、交通意外宗數及性質，及車輛實際車速後，認為目前車速限制仍然合適。