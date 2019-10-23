修例風波︰官媒批台當局為選票　將陳同佳案政治化

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，周三（23日）在港刑滿出獄後，公開向死者家人道歉，並表明願赴台灣自首。內地官媒發表評論文章，批評曾公開拒絕接受陳同佳自首的台灣當局突然「180度大轉彎」，是「使勁」地把陳同佳案往政治軌道上推，是為贏得更多選票。

文章認為，台灣民進黨當局在陳同佳案上「賺得缽滿盆盈」，對於即將到來「總統選舉」，如何擴大陳同佳案帶給他們的鏈式政治利好，防止出現逆轉，就是台當局的「重大抉擇」。顯然，台當局不僅是「反修例」運動的推波助瀾者，且把民進黨的選舉策略與支持「反修例」運動深度結合，試圖借香港局勢調動台灣選民的「恐中」情緒，為走激進路線的蔡英文和民進黨贏得更多選票。

文章指出，在陳同佳表明願意自首後，台當局第一反應是不能接收陳同佳，宣稱他是「被自首」，其說法漏洞百出，令蔡英文當局在台遭到炮轟；情急之下，蔡當局又180度大轉彎，拋出派台灣檢警赴港押解陳同佳回台的方案，明眼人一眼就能看出，這是台當局用入港執法來宣誓其「主權」的新花招，質疑蔡英文當局不知道是「真糊塗還是裝天真」。