指港財政結構薄弱　議員籲研新稅種擴稅基

政府於財政預算案中，建議一次性寬減2018/19課稅年度的75%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以2萬港元為上限。政府早前已提出《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，處理相關退稅措施，由於立法會於7月時因大樓遭破壞而提早休會，導致議案無法審議，故拖延至今午(23日)才恢復二讀辯論。

財政司司長陳茂波再於8月時決定將退稅由75%，提升至100%，因此政府亦曾就條例草案提出修正案，把退稅的百分比相應增加。

會計界議員梁繼昌表示，政府過去因國際要求或營商環境而修改香港部分的稅務措施，但認為政府的措施非常片面，未能為整個香港經濟提出全面的稅務政策。前年政府曾成立稅務政策小組，同屬政府的稅務聯絡小組運作20年，當中的成員在業界中有逾20年經驗，認為2個小組的運作應互相呼應，政府應思考如何適當地運用資源。

金融界議員陳振英表示，政府現時的財政結構相當薄弱，除了稅基狹窄，並嚴重依賴土地收入，且香港的簡單低稅制令稅基未能擴寬。他明白短時間內無法解決高度集中稅種和納稅人的問題，但認為政府應積極研究推出新稅種，例如間接稅，以擴寬稅基。