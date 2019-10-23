石棺藏屍案首被告稱非主謀　僅協助處理屍體

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控謀殺罪，案件今(23日)在高院續審。控方傳召警長李貴榮作供，李供稱2016年4月11日晚，他收到上級指示案中3名被告已在台灣被捕，當晚他連同同袍飛抵台北，在當地留宿一晚，翌日他及同袍陪同眾被告搭飛機回港。他強調香港警方並非「押送」，而是「陪同」眾被告返港。搭飛機期間，他與另一總督察坐在首被告曾祥欣兩旁，他們沒對話。抵達香港機場後，他以串謀謀殺罪拘捕曾，曾警誡下說「小草(何菱瑜)無郁手，佢最多知情，我有幫手，不過我唔係主謀，主謀係劉錫豪(次被告)，我幫手處理屍體」。

控方庭上播放曾祥欣在警署與警方會面的錄影口供，曾在片中以「阿豪」、「KK」及「阿J」分別稱呼次被告劉錫豪、第三被告張善恒及死者張萬里。

曾表示跟死者阿J認識了9至10年，與對方關係既是朋友又是「搵錢partner」，他們互有金錢轇轕。警員問他與阿J是怎樣的生意夥伴，他說「呃呃氹氹，食腦維生，難聽啲講係『詐騙』」，他指阿J平日有炒賣期指，「喺人面前扮窮，但其實收埋好多錢」。

曾自稱無業，靠「食腦，有時賭錢，同人收吓錢」解決生活開支。由於阿豪「有少少背景」，可助他「收到錢」，他倆工作上會合作，阿豪經常「黐飲黐食」。KK是他的助手，對方修讀管理，可助他處理文件事宜，「小草」則是他的「契女」。

曾指事發前阿J已問他借錢投資澳洲房地產，又邀他入股投資公司，但他過往有被阿J詐騙的經驗，他要求阿J先交出建議書。阿豪亦曾被阿J騙到多間財務公司借錢，阿J卻侵吞借款，因此阿豪視阿J是仇人，阿豪早已提議弄暈打劫阿J，但他不同意，「唔好搞到我，你鍾意做咪做囉」。

曾憶述2016年3月4日案發當日，他與KK帶阿J到肇事單位，他獨自到閣樓睡覺，不久他見阿豪走上閣樓取東西，阿J用粗口大叫「X你老母」。阿豪要求曾落樓幫手，他見阿豪壓在J身上，KK躺在阿J身下，猶如「三文治」。阿豪手執內褲掩住阿J的口，要求他向阿J注射酒精，當時阿J面青唇白，他打脈發現對方無脈搏，他問︰「點解要喺自己屋企整死人？」阿豪說︰「唔係佢死就我死」，更要求他「啪多兩針」。

及後他們商討如何處理屍體，「好多變態嘢都諗咗出嚟」，有人提議將屍體放入雪櫃、分屍斬件、放血、「煮咗嚟食」及「搵個森林埋咗佢」等，最後阿豪決定用石屎及木板製棺藏屍，「求其搵個山頭海傍掉咗算數」。

曾稱他們日以繼夜處理屍體，試過將石棺搬離大廈但不成功，升降機超重，石棺又滲出血水。阿豪打算用電鑽及風炮拆開石棺將屍體取出，但中途屍體的手腳「卡住咗」，手腳意外斷開。他指阿豪因使用過阿J信用卡恐被查出，加上處理不了屍體，提議潛逃台灣，阿豪擔心「小草」洩密，堅持帶她潛逃。