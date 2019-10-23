「四電一腦」實施1年多　僅成功檢控2個案

市民非法棄置舊電器的情況仍有發生。

「四電一腦」計劃自去年8月起實施，規定供應商及市民應妥善回收及處置舊電器，惟政府執法不力，導致非法棄置舊電器情況仍有發生。環境局局長黃錦星今日(23日)書面回覆立法會議員的相關質詢時指，截至上月底，環保署成功檢控受管制電器供應商的個案僅有2宗，共罰款逾3,000港元。

黃指截至上月底，已在環境保護署完成登記的有效登記供應商約有250個，另取得除舊服務方案批註的銷售商超過3,400宗。環保署至今發出15個電器廢物處置牌照，另有數宗申請處理中。

局方又指，WEEE·PARK營辦商歐綠保由2017年10月起營運，至今年9月復修了2,180件電器轉贈有需要人士，當中包括1,180部雪櫃、572部電視等。自去年8月1日起實施計劃至今年9月底，歐綠保共處理了超過2.58萬公噸廢棄舊電器。

檢控方面，截至上月底，環保署對受管制電器供應商進行了280次巡查，共發出13宗書面警告並成功檢控2宗個案，共罰款超過3,000港元。至於受管制電器銷售商方面，署方共進行1,574次巡查，成功檢控22宗個案，總罰款共7萬港元。

早前環保署曾就四電一腦中的洗衣機提供處理及循環再造服務招標，服務由科域國際有限公司中標，合約已於上月批出，承辦商須在10個月的合約期內，處理1,350噸洗衣機。