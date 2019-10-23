尖沙咀衝突17人被控　3女被告投訴遭警全裸搜身

17人涉非法集結及暴動等罪，案件今在九龍城法院再訊。

警方在8月11日尖沙咀警民衝突事件中拘捕多人，其中13男3女被控非法集結罪，另一男被控參與暴動罪。案件今日(23日)在九龍城法院再訊。代表3名女被告的律師均指，在8月份案件提堂時，3名女被告均曾在法院羈留室內被庭警要求全裸搜身，警方無解釋原因。裁判官應控方要求將案押後至12月19日，等候警方進一步調查，期間全部被告准保釋。

辯方多名代表律師在庭上指，在8月13日案件提堂時有2名女被告在九龍城法院羈留室，被女庭警要求脫下所有衣物搜身，另一女被告因8月13日仍留醫，於8月15日始上庭，亦被要求全裸搜身。律師認為不恰當，要求法庭記錄在案。其中一名律師指警方曾於本月初回覆，稱律政司將代表警方處理相關事宜，要求暫時不要披露程序，將稍後回應。

代表14歲被告的律師指有人在案件提堂後，公開披露被告名字及就讀學校，對其生活有影響，要求法庭頒令被告資料要保密。裁判官指被告未成年，資料公開會對他構成壓力，故命令不能報道任何可讓人辨識其身份的資料。裁判官要求辯方7日內草議命令，再交裁判官簽署。

辯方全部不反對押後，惟有律師要求下次提訊時控方需提出更實際指控，盡快處理案件。部分被告需更改保釋條件，裁判官將保釋條件個別修改。

17名被告依次為馬孝文(男，社工，24歲)、鄭智健(男，冷氣技工，21歲)、劉維穎(女，學生，18歲)、郭嘉輝(男，學生，21歲)、李穎淇(女，學生，27歲)、吳柏熹(男，學生，21歲)、14歲被告(男，學生）、譚煒誠(男，學生，22歲)、廖偉明(男，運輸工，25歲)、張姓被告(男，學生，16歲)、梁卓華(女，學生，19歲)、莊嘉灝(男，學生，24歲)、羅樂文(男，學生，21歲)、聶嘉寶(男，送貨工，24歲)、黃千溥(男，學生，21歲)、楊梓信(男，無業，21歲)及黃奕瑋(男，送貨工，19歲)。

17名被告中，其中男被告聶嘉寶被控一項參與暴動罪，控罪指他於8月11日在尖沙咀柯士甸道及金巴利道的一段彌敦道與其他身份不詳人士參與暴動。其餘16人被控同日同地非法集結。